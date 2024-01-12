Применение беспилотников обусловило невозможность наступательных операций - Буданов

Применение БпЛА обусловило невозможность проведения наступательных операций как Украиной, так и Россией. Об этом рассказал изданию Le Monde глава ГУР Кирилл Буданов, передает УНН с ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Детали

Интенсивное применение беспилотников с обеих сторон обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций. Еще один фактор - плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны - сказал Буданов.

По его словам, для борьбы с беспилотниками необходимы электронные средства противодействия, а для мин необходимо специализированное оборудование.

Напомним,

Буданов заявлял, что с конца лета 2023 года рф начала больше производить боеприпасов, но они имеют низкое качество.