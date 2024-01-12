В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над белгородской областью

Силы вражеской ПВО сегодня, 12 января, якобы сбили беспилотник над территорией белгородской области рф. Об этом сообщило минобороны рф в Telegram, информирует УНН.

Детали

Как утверждают в минобороны рф, украинский БпЛА самолетного типа был зафиксирован около 13:50 по киевскому времени.

Как отмечается, вражеская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинский беспилотник над территорией белгородской области рф.

Дополнение

Как заявил глава ГУР Кирилл Буданов применение БпЛА обусловило невозможность проведения наступательных операций как Украиной, так и Россией.

Армия рф неспособна противостоять украинским FPV-дронам на левом берегу Днепра - британская разведка