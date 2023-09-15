У Міноборони запевнили, що дефіциту зимової форми у військових не буде

Цитата

«Станом на зараз підрозділи, які займаються забезпеченням тиловим, і якщо ми зараз говоримо про форму, звітують, що забезпечення є. Я нагадаю, що форма не змінюється щороку, вона має певний термін використання, тому це не означає, що щоосені, щовесни, вся мільйонна армія буде потребувати форму…Станом на зараз, за нашими даними, як звітують підрозділи забезпечення, дефіциту не буде», - розповіла Маляр.

Доповнення

Усі контракти на постачання форми для військових у 2023 році укладені з українськими виробниками.