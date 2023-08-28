Усі контракти на постачання форми для військових у 2023 році укладені з українськими виробниками – Резніков

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Резніков пояснив, що Міноборони може переходити до закупівель тільки за умови наявності офіційної потреби Генштабу та наявності бюджетних асигнувань.

За словами міністра, наприкінці 2021 року запит Генштабу ЗСУ на постачання зимової форми становив 68 тисяч комплектів (а це все — від білизни до верхнього одягу), то до літа 2022 року запит зріс до майже 1 млн 200 тисяч комплектів. Також запит був і на літні комплекти.

“Ще в травні замовлення було збільшено до 300 тисяч, відповідно до потреб від Генерального штабу, в червні 600 000, а в кінці липня — 1 млн 200 тисяч. Уявіть собі, за 2 місяці збільшення потреби в 17 разів більше, ніж у тих 68 000, які були наприкінці 2021 року. Але коштів на це ще не було. Тільки 15 серпня парламент проголосував зміни до державного бюджету, в якому виділив ці асигнування”, — розповів Резніков.

Міністерство, за участі і прем’єр-міністра і першої віце-прем’єрки з питань економіки, звернулося до представників легкої промисловості України із запитом закрити цю потребу під гарантії, що держава розрахується. За словами міністра, відповідний Департамент МОУ, який відповідає за закупівлі, обдзвонював усіх українських виробників і запрошував до співпраці. Натомість, міжнародні виробники могли самостійно звернутися до міністерства і запропонувати свої послуги — запрошенням нерезидентів Департамент МОУ не займався.

“Я вам доповідаю, у нас було 30 контрагентів із забезпечення зимовим одягом на мільйон 200 тисяч комплектів, з яких 21 — українські компанії і 9 нерезидентів. У кількості 580 000 було поставлено комплекти іноземними контрагентами і 610 000 українськими національними. Тобто баланс на користь українського виробника. Я аплодую нашому легпрому, нашим виробникам, щоб вони змогли все ж таки забезпечити свою спроможність складних умов під час блекауту більш ніж на п’ятдесят відсотків комплектами. Ну, і укладали контракти з 2023 року — всі 100% контрактів укладені тільки з вітчизняними виробниками”, — повідомив міністр.

Він наголосив, що пріоритет українських виробників — це пріоритетна позиція Міністерства, адже це і робочі місця, і податки. Водночас, він додав, що форма українського виробництва орієнтовно на 15% дорожча від іноземної через податки, адже більшість матеріалів завозиться з-за кордону.