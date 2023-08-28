Все контракты на поставку формы для военных в 2023 году заключены с украинскими производителями - Резников

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Резников пояснил, что Минобороны может переходить к закупкам только при условии наличия официальной потребности Генштаба и наличии бюджетных ассигнований.

По словам министра, в конце 2021 года запрос Генштаба ВСУ на поставки зимней формы составлял 68 тысяч комплектов (а это все — от белья до верхней одежды), то к лету 2022 года запрос вырос до почти 1 млн 200 тысяч комплектов. Также запрос был и на летние комплекты.

“Еще в мае заказ был увеличен до 300 тысяч, в соответствии с потребностями от Генерального штаба, в июне 600 000, а в конце июля — 1 млн 200 тысяч. Представьте себе, за 2 месяца увеличение потребности в 17 раз больше, чем у тех 68 000, которые были в конце 2021 года. Но средств на это еще не было. Только 15 августа парламент проголосовал изменения в государственный бюджет, в котором выделил эти ассигнования”, — рассказал Резников.

Министерство, при участии и премьер-министра и первого вице-премьера по вопросам экономики, обратилось к представителям легкой промышленности Украины с запросом закрыть эту потребность под гарантии, что государство рассчитается. По словам министра, соответствующий Департамент МОУ, отвечающий за закупки, обзванивал всех украинских производителей и приглашал к сотрудничеству. Зато международные производители могли самостоятельно обратиться в министерство и предложить свои услуги — приглашением нерезидентов Департамент МОУ не занимался.

“Я вам докладываю, у нас было 30 контрагентов по обеспечению зимней одеждой на миллион 200 тысяч комплектов, из которых 21 — украинские компании и 9 нерезидентов. В количестве 580 000 было поставлено комплектов иностранными контрагентами и 610 000 украинскими национальными. То есть баланс в пользу украинского производителя. Я аплодирую нашему легпрому, нашим производителям, чтобы они смогли все же обеспечить свою способность сложных условий во время блэкаута более чем на пятьдесят процентов комплектами. Ну, и заключали контракты с 2023 года — все 100% контрактов заключены только с отечественными производителями”, — сообщил министр.

Он подчеркнул, что приоритет украинских производителей — это приоритетная позиция Министерства, ведь это и рабочие места, и налоги. В то же время, он добавил, что форма украинского производства ориентировочно на 15% дороже иностранной из-за налогов, ведь большинство материалов завозится из-за рубежа.