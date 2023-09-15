В Минобороны заверили, что дефицита зимней формы у военных не будет

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«По состоянию на сейчас подразделения, которые занимаются обеспечением тыловым, и если мы сейчас говорим о форме, отчитываются, что обеспечение есть. Я напомню, что форма не меняется каждый год, она имеет определенный срок использования, поэтому это не означает, что каждую осень, каждую весну, вся миллионная армия будет нуждаться в форме…По состоянию на сейчас, по нашим данным, как отчитываются подразделения обеспечения, дефицита не будет», - рассказала Маляр.

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Все контракты на поставку формы для военных в 2023 году заключены с украинскими производителями.