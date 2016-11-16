У Міноборони спростували повідомлення про затримання чергового "українського диверсанта" у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу спростував факт затримання "українського диверсанта" російськими спецслужбами у Криму, передає кореспондент УНН.
“Робимо аналіз повідомлень спецслужб Російської Федерації. Дійшли висновку, що вони вже пішли новаторським шляхом. Вони вже оголошують про затримку начебто “українських диверсантів” не тільки по понеділках, а вже і по середах. Тому ще раз заспокоїмо наших громадян. Жодного українського військовослужбовця так звані специ російські не затримували, знову таки вони когось призначили цим “українським диверсантом”, — сказав А.Лисенко.
Він також нагадав, що військові пенсіонери, які колись проходили службу у лавах ЗСУ, зараз проживають на території окупованого Криму. За його словами, це є “вірогідний запас, або потенціал, для того, щоб їх колись оголосити українськими диверсантами”.
Речник Міноборони наголосив, що українські військовослужбовці зараз перебувають на своїх позиціях і бойових постах, та “гідно несуть службу із захисту територіальної цілісності України”.
Як повідомляв УНН, у Росії повідомили, що у вівторок у Сімферополі затримали ймовірного “співробітника головного управління розвідки Міноборони України”.