В Минобороны опровергли сообщения о задержании очередного "украинского диверсанта" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге опроверг факт задержания "украинского диверсанта" российскими спецслужбами в Крыму, передает корреспондент УНН.
"Делаем анализ сообщений спецслужб Российской Федерации. Пришли к выводу, что они уже пошли проложеным путем. Они уже объявляют о задержании якобы "украинских диверсантов" не только по понедельникам, а уже и по средам. Поэтому еще раз успокоим наших граждан. Ни одного украинского военнослужащего так называемые спецы российские не задерживали, они кого-то назначили этим "украинским диверсантом", - сказал А.Лысенко.
Он также напомнил, что военные пенсионеры, которые когда-то проходили службу в рядах ВСУ, сейчас проживают на территории оккупированного Крыма. По его словам, это "вероятный запас, или потенциал, для того, чтобы их объявить украинскими диверсантами".
Представитель Минобороны отметил, что украинские военнослужащие сейчас находятся на своих позициях и боевых постах, и "достойно несут службу по защите территориальной целостности Украины".
Как сообщал УНН, в России сообщили, что во вторник в Симферополе задержан предполагаемый "сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины".