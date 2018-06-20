У Міноборони розповіли про стан здоров'я трьох поранених бійців

"Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовці отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів, стан їх здоров’я характеризується як задовільний", - сказав Мотузяник.



Нагадаємо, за даними нашої розвідки, вчора, внаслідок влучного вогню у відповідь наші захисники нанесли втрат противнику — трьох окупантів поранено.



Як повідомялв УНН, з початку конфлікту у квітні 2014 року на Донбасі загинули 3 тисячі 23 цивільних, включаючи жертв авіакатастрофи рейсу МН17 влітку 2014 року. Про це йдеться у новій доповіді УВКПЛ ООН щодо ситуації з правами людини в Україні.