В Минобороны рассказали о состоянии здоровья трех раненых бойцов

"Во время боевых действий за прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения. Их оперативно доставлено в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сказал Мотузяник.



Напомним, по данным нашей разведки, вчера, в результате точного огня в ответ наши защитники нанесли потерь противнику - три оккупанта получили ранения.



Как повидомялв УНН, с начала конфликта в апреле 2014 году на Донбассе погибли 3 тысячи 23 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине.