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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Міноборони прогнозують збільшення чисельності російських військ довкола кордонів України ще на кілька тисяч найближчими днями

У Міноборони прогнозують збільшення чисельності російських військ довкола кордонів України ще на кілька тисяч найближчими днями

Київ • УНН

 • 30734 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Наразі довкола кордонів України сконцентровано загалом приблизно 149 тисяч російських військових, і ця кількість найближчим часом може збільшитися ще на кілька тисяч. Про це під час виступу на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми не підтверджуємо російську заяву про відведення військ - цього не відбувається. Іде переміщення сил та засобів. По-друге, наразі ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 наземного компоненту, а разом з морською та авіаційною компонентною їхня кількість становить близько 149 тисяч. (...) Ми очікуємо, що в найближчі дні (до російсько-білоруських навчань - ред.) буде залучено ще кілька тисяч осіб. Так само ми очікуємо, що до Чорного моря зайдуть ще три кораблі”, - заявив очільник Міноборони.

Крім того, Резніков зауважив, що одночасно з навчаннями армії у Росії відбувається навчання Росгвардії “Заслон 2022”, які перебувають у полі української уваги.

Цитата

“Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України: кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ - ми їх бачимо”, - наголосив міністр.

Водночас, він наголосив, що ймовірність масштабної ескалації оцінюється як невисока.

Нагадаємо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.

Усього протягом минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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