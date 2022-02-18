У Міноборони прогнозують збільшення чисельності російських військ довкола кордонів України ще на кілька тисяч найближчими днями

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Наразі довкола кордонів України сконцентровано загалом приблизно 149 тисяч російських військових, і ця кількість найближчим часом може збільшитися ще на кілька тисяч. Про це під час виступу на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.