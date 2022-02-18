В Минобороны прогнозируют увеличение численности российских войск вокруг границ Украины еще на несколько тысяч в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В настоящее время вокруг границ Украины сконцентрировано всего примерно 149 тысяч российских военных, и это число в ближайшее время может увеличиться еще на несколько тысяч. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.
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“Мы не подтверждаем российское заявление об отводе войск - этого не происходит. Идет перемещение сил и средств. Во-вторых, сейчас мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 наземного компонента, а вместе с морской и авиационной компонентной их количество составляет около 149 тысяч. (...) Мы ожидаем, что в ближайшие дни (к российско-белорусским учениям - ред.) будет привлечено еще несколько тысяч человек. Также мы ожидаем, что к Черному морю зайдут еще три корабля”, - заявил глава Минобороны.
Кроме того, Резников отметил, что одновременно с учениями армии в России проходят учения Росгвардии “Заслон 2022”, которые находятся в поле украинского внимания.
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“Наша разведка видит все движения, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины: каждый самолет, вертолет или танковое подразделение - мы их видим”, - подчеркнул министр.
В то же время, он подчеркнул, что вероятность масштабной эскалации оценивается как невысокая.
Напомним
17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.
Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.
Всего за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.