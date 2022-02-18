В Минобороны прогнозируют увеличение численности российских войск вокруг границ Украины еще на несколько тысяч в ближайшие дни

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В настоящее время вокруг границ Украины сконцентрировано всего примерно 149 тысяч российских военных, и это число в ближайшее время может увеличиться еще на несколько тысяч. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.