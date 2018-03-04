У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед військових у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО не зазнав поранення і не був травмований жоден український військовий. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута, передає УНН.
“Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ жоден український захисник не був поранений та травмований”, — зазначив він.
За словами речника Міноборони, минулої доби бойовики здійснили 8 прицільних обстрілів по позиціях ЗСУ. При цьому, уточнив він, противник випустив понад 20 мін з мінометів калібрів 120 та 122 мм.
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Українські військові, розповів М.Праута, були змушені тричі відкривати вогонь у відповідь з незабороненого мінськими домовленостями озброєння.