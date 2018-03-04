В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди военных в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО не получил ранение и не был травмирован ни один украинский военный. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.
"В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один украинский защитник ни был ранен и травмирован", - отметил он.
По словам представителя Минобороны, за минувшие сутки боевики осуществили 8 прицельных обстрелов по позициям ВСУ. При этом, уточнил он, противник выпустил более 20 мин из минометов калибров 120 и 122 мм.
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Украинские военные, рассказал М.Праута, были вынуждены трижды открывать огонь с запрещенной минскими договоренностями вооружения.