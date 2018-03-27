У Міноборони підтвердили 47 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 47 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
За словами Гуцуляка, 39 із 47 обстрілів позицій ЗСУ були прицільними. Сім з них відбулись на луганському напрямку, 40 – на донецькому.
"Українські військові 10 разів відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї", - повідомив він.
У результаті обстрілів жоден український військовий не отримав поранення чи травмування.
Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.