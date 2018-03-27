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У Міноборони підтвердили 47 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі

У Міноборони підтвердили 47 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 47 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

За словами Гуцуляка, 39 із 47 обстрілів позицій ЗСУ були прицільними. Сім з них відбулись на луганському напрямку, 40 – на донецькому.

"Українські військові 10 разів відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї", - повідомив він.

У результаті обстрілів жоден український військовий не отримав поранення чи травмування.

Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.

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