У Міноборони назвали обвинувачення СК РФ провокацією проти українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Міністерстві оборони України назвали провокацією звинувачення слідчого комітету РФ на адресу двох українських військових щодо обстрілів на Донбасі. Про це сказав речник міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Звинувачення Слідчого комітету РФ українських військових у начебто скоєних злочинах є черговою провокацією, спрямованою на дискредитацію захисників нашої держави", - сказав А.Лисенко.
Він також заявив, що цивільне населення страждає від обстрілів "російських військ". Москва заперечує присутність своїх кадрових військових на Донбасі.
Нагадаємо, 8 листопада СК РФ заявив про заочне висунення обвинувачення двом командирам ЗСУ.