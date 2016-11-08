В Минобороны назвали обвинения СК РФ провокацией против украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины назвали провокацией обвинения Следственного комитета РФ в адрес двух украинских военных относительно обстрелов на Донбассе. Об этом сказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Обвинение Следственного комитета РФ украинских военных в якобы совершенных преступлениях является очередной провокацией, направленной на дискредитацию защитников нашего государства", - сказал А.Лысенко.
Он также заявил, что гражданское население страдает от обстрелов "российских войск". Москва отрицает присутствие своих кадровых военных на Донбассе.
Напомним, 8 ноября СК РФ заявил о заочном предъявлении обвинений двум командирам ВСУ.