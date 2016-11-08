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15 марта, 19:03 • 113369 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161287 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134790 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127510 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111205 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104666 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100901 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Минобороны назвали обвинения СК РФ провокацией против украинских военных

В Минобороны назвали обвинения СК РФ провокацией против украинских военных

Киев • УНН

 • 7791 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины назвали провокацией обвинения Следственного комитета РФ в адрес двух украинских военных относительно обстрелов на Донбассе. Об этом сказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Обвинение Следственного комитета РФ украинских военных в якобы совершенных преступлениях является очередной провокацией, направленной на дискредитацию защитников нашего государства", - сказал А.Лысенко.

Он также заявил, что гражданское население страдает от обстрелов "российских войск". Москва отрицает присутствие своих кадровых военных на Донбассе.

Напомним, 8 ноября СК РФ заявил о заочном предъявлении обвинений двум командирам ВСУ.

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