У Міненерговугіллі прокоментували зростання цін на пальне
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Вартість пального на українських АЗС залежить від зростання курсу долара, оскільки більшість пального Україна імпортує. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Перш за все повинен сказати, що міністерство не має в управлінні жодної нафтобази чи жодної дистрибуції. Це повністю ринкові умови. У нас практично все це імпорт, крім Кременчука, який забезпечує 12%, 98% — це імпортна складова. Якщо курс долара пішов уверх, то очевидно і піде ціна на світлі нафтопродукти”, — сказав він.
Нагадаємо, що протягом останнього місяця бензин подорожчав більше, ніж на 5%. Експерти пояснюють це об'єктивними економічними підставами, проте АМКУ всеодно розпочав власне розслідування з цього приводу.
Оператори ринку переконують, що у рості цін на пальне не зацікавленні, так як втрачають клієнтів.