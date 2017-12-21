В Минэнергоугля прокомментировали рост цен на топливо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Стоимость топлива на украинских АЗС зависит от роста курса доллара, поскольку большинство топлива Украина импортирует. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"Прежде всего должен сказать, что министерство не имеет в управлении ни одной нефтебазы или дистрибуции. Это полностью рыночные условия. У нас практически все это импорт, кроме Кременчуга, который обеспечивает 12%, 98% - это импортная составляющая. Если курс доллара пошел вверх, то очевидно и пойдет цена на светлые нефтепродукты", - сказал он.
Напомним, что в течение последнего месяца бензин подорожал более чем на 5%. Эксперты объясняют это объективными экономическими основаниями, однако АМКУ все равно начал собственное расследование по этому поводу.
Операторы рынка утверждают, что в росте цен на горючее не заинтересованы, так как теряют клиентов.