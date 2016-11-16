У Міненерго РФ заявили про майбутні тристоронні переговори з Україною і ЄС щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Росія, Україна і Європейський союз найближчим часом почнуть тристоронні переговори з газових питань, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як сказав він журналістам у Москві, міністерство отримало доручення провести переговори і консультації з цього приводу.
Зокрема, заявив міністр, нині Москва домовляється про дату візиту до Росії віце-президента Європейської комісії Мароша Шефчовича, що має бути присвячений підготовці до цих переговорів.
У Києві і Брюсселі ще не коментували цієї заяви Москви.
На початку вересня Марош Шефчович відвідував Київ і запропонував за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом відновити тристоронні переговори щодо газу між Україною, Росією та ЄС.
У 2014–2015 роках між українським “Нафтогазом” та російським “Газпромом” проводилися переговори за посередництва Євросоюзу.
Наразі відносини між “Нафтогазом” і “Газпромом”, як і між Україною і Росією, напружені. Україна вже давно не купує російського газу, Росія відповідає зниженням обсягів транзиту газу через територію України, намагаючись натомість просунути інші газотранспортні проекти в обхід України.