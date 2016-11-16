В Минэнерго РФ заявили о предстоящих трехсторонних переговорах с Украиной и ЕС по газу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия, Украина и Европейский союз в ближайшее время начнут трехсторонние переговоры по газовым вопросам, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Как сказал он журналистам в Москве, министерство получило поручение провести переговоры и консультации по этому поводу.
В частности, заявил министр, в настоящее время Москва договаривается о дате визита в Россию вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, что должен быть посвящен подготовке к этим переговорам.
В Киеве и Брюсселе еще не комментировали этого заявления Москвы.
В начале сентября М.Шефчович посещал Киев и предложил по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом восстановить трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС.
В 2014-2015 годах между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" проводились переговоры при посредничестве Евросоюза.
Сейчас отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом", как и между Украиной и Россией, напряжены. Украина уже давно не покупает российского газа, Россия отвечает снижением объемов транзита газа через территорию Украины, пытаясь вместо этого продвинуть другие газотранспортные проекты в обход Украины.