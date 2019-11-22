У Мінекономіки звільнили половину керівників структурних підрозділів – Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства звільнило 15 посадових осіб з керівного складу структурних підрозділів, що складає 50%. Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Перезавантаження влади. Сьогодні відбувся черговий етап трансформації Міністерства — прийнято рішення щодо звільнення 15 посадових осіб з керівного складу структурних підрозділів, що складає 50% від попередньої структури (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)”, — написав Тимофій Милованов.
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Нагадаємо, Милованов розповів, на яких державних компаніях змінили керівництво.