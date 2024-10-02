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У Міндовкілля назвали причину погіршення якості повітря на Київщині

У Міндовкілля назвали причину погіршення якості повітря на Київщині

Київ • УНН

 • 12975 перегляди

Міндовкілля повідомило про погіршення якості повітря в Києві через пожежі в Київській області та пил з Каспійської низовини. Укргідрометцентр прогнозував потрапляння пилу на територію Київщини 1 та 2 жовтня.

Пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив пилу з Каспійської низовини спричинили погіршення якості повітря в Києві. Про це повідомили у Міндовкілля, пише УНН.

"Причиною є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив. Крім того за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини", - повідомили у Міндовкілля.

Нагадаємо 

Кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка розповів в коментарі журналісту УНН, як вберегтись від впливу забрудненого повітря.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Київщина

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