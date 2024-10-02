У Міндовкілля назвали причину погіршення якості повітря на Київщині
Київ • УНН
Міндовкілля повідомило про погіршення якості повітря в Києві через пожежі в Київській області та пил з Каспійської низовини. Укргідрометцентр прогнозував потрапляння пилу на територію Київщини 1 та 2 жовтня.
Пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив пилу з Каспійської низовини спричинили погіршення якості повітря в Києві. Про це повідомили у Міндовкілля, пише УНН.
"Причиною є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив. Крім того за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини", - повідомили у Міндовкілля.
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