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В Минприроды назвали причину ухудшения качества воздуха в Киевской области

В Минприроды назвали причину ухудшения качества воздуха в Киевской области

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 14:49  •  4668 просмотра

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Минприроды сообщило об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за пожаров в Киевской области и пыли с Каспийской низменности. Укргидрометцентр прогнозировал попадание пыли на территорию Киевской области 1 и 2 октября.

Пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние пыли с Каспийской низменности вызвали ухудшение качества воздуха в Киеве. Об этом сообщили в Минприроды, пишет УНН.

«Причиной являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние. Кроме того, по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины», - сообщили в Минприроды.

Напомним 

Кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка рассказал в комментарии журналисту УНН, как уберечься от воздействия загрязненного воздуха.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Киевская область