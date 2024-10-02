В Минприроды назвали причину ухудшения качества воздуха в Киевской области
Киев • УНН
Минприроды сообщило об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за пожаров в Киевской области и пыли с Каспийской низменности. Укргидрометцентр прогнозировал попадание пыли на территорию Киевской области 1 и 2 октября.
Пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние пыли с Каспийской низменности вызвали ухудшение качества воздуха в Киеве. Об этом сообщили в Минприроды, пишет УНН.
«Причиной являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние. Кроме того, по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины», - сообщили в Минприроды.
Напомним
Кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка рассказал в комментарии журналисту УНН, как уберечься от воздействия загрязненного воздуха.