В Минприроды назвали причину ухудшения качества воздуха в Киевской области

Пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние пыли с Каспийской низменности вызвали ухудшение качества воздуха в Киеве. Об этом сообщили в Минприроды, пишет УНН.

«Причиной являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние. Кроме того, по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины», - сообщили в Минприроды.

Напомним

Кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка рассказал в комментарии журналисту УНН, как уберечься от воздействия загрязненного воздуха.