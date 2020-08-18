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У Мілованова похвалили "дорогі" кредити Cargill для України

У Мілованова похвалили "дорогі" кредити Cargill для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Аналітики Київської школи економіки знайшли пояснення "дорогим" кредитам від американської корпорації Cargill, які Кабмін взяв на днях, повідомляє УНН.

Це вже друге кредитування за рік на загальну сумму півмільярда євро.

"Вчора на засіданні Уряду було прийнято рішення про залучення кредитів на загальну суму 250 млн євро. Кредитором виступає американська компанія Cargill Financial Services International, Inc. Це - вже не перша позика від цієї фінансової компанії. У минулому році Cargill також кредитував український уряд - на аналогічну суму.

Втім, умови кредитування дещо змінились. У 2020 році Cargill надасть Украіні середньострокові кредити терміном 3 роки (зі ставкою 5,95%) та 5 років (зі ставкою 6,85%).

В минулому році умови були дещо вигіднішими:
- 2-річна позика обсягом 100 млн євро під 5,15% річних;
- 5-річна позика обсягом 150 млн євро під 6,25% річних.

Тобто, порівняно з минулим роком, вартість фінансування зросла. Наприклад, для для 5-річної позики різниця - 60 б.п.", - зазначають аналітики.

Водночас вони вважають, що кредити від приватної американської компанії, які майже вдвічі "дорожчі" для українців, ніж ставки за ОВДП - більш привабливі через їх довгостроковість.

"Ставки за валютними ОВДП, які розміщує Уряд, також значно нижчі, - проте і строки залучення коштів коротші, що означає, що Мінфіну потрібно значно частіше позичати цей обсяг коштів (а відтак - підвищує його ризики). Так, останнє розміщення в євро відбулося 9 червня зі строком погашення 11 місяців та ставкою 2.2% (обсяг залучених коштів - 353 млн євро). Серед доларових ОВДП останнє розміщення відбулося 11 серпня терміном на 1,5 роки під 3,6% річних (обсяг залучених коштів - 189,8 млн дол. США). Це - найдовші доларові ОВДП з початку року", - кажуть аналітики.

Зазначимо, що президентом Київської школи економіки є колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

Нагадаємо, американська корпорація Cargill займається в Україні агробізнесом та водночас фігурує в схемах ухилення від сплати податків. Аналіз судового реєстру вказує також на те, що Cargill надає товарні кредити агропідприємствам, які так само не сплачують податки, чим, ймовірно, підживлюють "чорний" сектор АПК.

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