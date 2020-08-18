У Милованова похвалили "дорогие" кредиты Cargill для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Аналитики Киевской школы экономики нашли объяснение "дорогим" кредитам от американской корпорации Cargill, которые Кабмин принял на днях, сообщает УНН.
Это уже второе кредитование за год на общую сумму полмиллиарда евро.
"Вчера на заседании правительства было принято решение о привлечении кредитов на общую сумму 250 млн евро. Кредитором выступает американская компания Cargill Financial Services International, Inc. Это - уже не первый заем от этой финансовой компании. В прошлом году Cargill также кредитовал украинское правительство - на аналогичную сумму.
Впрочем, условия кредитования несколько изменились. В 2020 году Cargill предоставит Украини среднесрочные кредиты сроком на 3 года (со ставкой 5,95%) и 5 лет (со ставкой 6,85%).
В прошлом году условия были несколько выгоднее:
- 2-летний заем объемом 100 млн евро под 5,15% годовых
- 5-летний заем объемом 150 млн евро под 6,25% годовых.
То есть, по сравнению с прошлым годом, стоимость финансирования выросла. Например, для для 5-летнего займа разница - 60 б.п.", - отмечают аналитики.
В то же время они считают, что кредиты от частной американской компании, почти вдвое "дороже" для украинцев, чем ставки по ОВГЗ - более привлекательные из-за их долгосрочности.
"Ставки по валютным ОВГЗ, которые размещает правительство, также значительно ниже, - но и сроки привлечения средств меньше, что означает, что Минфину нужно значительно чаще занимать этот объем средств (а значит - повышает его риски). Так, последнее размещение в евро произошло 9 июня со сроком погашения 11 месяцев и ставкой 2.2% (объем привлеченных средств - 353 млн евро). Среди долларовых ОВГЗ последнее размещение состоялось 11 августа сроком на 1,5 года под 3,6% годовых (объем привлеченных средств - 189,8 млн долл. США). Это - самые длинные долларовые ОВГЗ с начала года", - говорят аналитики.
Отметим, что президентом Киевской школы экономики является бывший министр экономики Тимофей Милованов.
Напомним, американская корпорация Cargill занимается в Украине агробизнесом и одновременно фигурирует в схемах уклонения от уплаты налогов. Анализ судебного реестра указывает также на то, что Cargill предоставляет товарные кредиты агропредприятиям, которые так же не платят налоги, чем, вероятно, подпитывают "черный" сектор АПК.