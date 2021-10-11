У Миколаївській області в пожежі загинули 3 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Миколаївській області в одноповерховому приватному житловому будинку виявлено тіла 3 осіб. Про це УНН інформують у пресслужбі ДСНС України.
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10 жовтня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, у смт Березнегувате Баштанського району в одноповерховому приватному житловому будинку виявлено тіла 3-х осіб.
Під час огляду місця події, встановлено, що вогнем знищено ліжко на площі 2 м2, пожежа самоліквідувалася.
Підрозділи ДСНС не залучалися.
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