У Миколаївській області в пожежі загинули 3 людини

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10 жовтня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, у смт Березнегувате Баштанського району в одноповерховому приватному житловому будинку виявлено тіла 3-х осіб.

Під час огляду місця події, встановлено, що вогнем знищено ліжко на площі 2 м2, пожежа самоліквідувалася.

Підрозділи ДСНС не залучалися.

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