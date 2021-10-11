В Николаевской области в пожаре погибли 3 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Николаевской области в одноэтажном частном жилом доме обнаружены тела 3 человек. Об этом УНН информируют в пресс служба ГСЧС Украины.
Детали
10 октября от Нацполиции к ДСНС поступила информация, в пгт Березнеговатое Баштанского района в одноэтажном частном жилом доме обнаружены тела 3-х человек.
Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожено кровать на площади 2 м2, пожар самоликвидировалась.
Подразделения ДСНС не привлекались.
Напомним
В Днепропетровской области загорелся жилой дом, погибла владелица.