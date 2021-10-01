У Дніпропетровській області загорівся житловий будинок: загинула власниця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі у житловому будинку у Дніпропетровській області загинула пенсіонерка. Про це УНН інформують у пресслужбі ДСНС.

Деталі

На вулиці Гагаріна селища міського типу Обухівка Дніпровського району горів одноповерховий житловий будинок. За викликом одразу були направлені чергові відділення 3-ої та 18-ої державних пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Пожежа виникла всередині кімнати одноповерхового житлового будинку, розташованого на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив внутрішні приміщення оселі та розповсюдився на дерев’яне перекриття даху.

Власницю будинку було евакуйовано з палаючого будинку свідками події до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Жінка 1952 року народження померла в автомобілі екстреної медичної допомоги, під час проведення реанімаційних заходів медичними працівниками.

Вогнем знищено дах та речі домашнього вжитку. Пошкоджено зовнішнє та внутрішнє облицювання стін будинку. Загальна площа пожежі склала 50 метрів. кв.

Нагадаємо

У київському Гідропарку сталася пожежа, внаслідок якої загинула людина.

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