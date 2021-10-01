В киевском Гидропарке произошел пожар, в результате которого погибла человек.
В Днепропетровской области загорелся жилой дом: погибла владелица
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В результате пожара в жилом доме в Днепропетровской области погибла пенсионерка. Об этом УНН информируют в пресс-службе ГСЧС.
Детали
На улице Гагарина поселка городского типа Обуховка Днепровского района горел одноэтажный жилой дом. По вызову сразу были направлены дежурные отделения 3-й и восемнадцатого государственных пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Пожар возник внутри комнаты одноэтажного жилого дома, расположенного на территории частного домовладения. Огонь охватил внутренние помещения дома и распространился на деревянное перекрытие крыши.
Владелицу дома были эвакуированы из горящего дома свидетелями происшествия до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Женщина 1952 года умерла в автомобиле экстренной медицинской помощи во время проведения реанимационных мероприятий медицинскими работниками.
Огнем уничтожена крыша и вещи домашнего обихода. Повреждено внешнее и внутренняя облицовка стен дома. Общая площадь пожара составила 50 метров. кв.
Напомним