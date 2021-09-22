У столичному Гідропарку сталася пожежа: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У київському Гідропарку сталася пожежа, внаслідок якої загинула людина. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС міста Києва.
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Зазначається, що сьогодні о 16:00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу, яка виникла у Гідропарку на території човнової станції Дніпровського району столиці.
О 16:36 рятувальники локалізували пожежу та о 17:05 – ліквідували. Причину займання та обставини смерті людини встановлюють правоохоронні органи.
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“На місце події прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі, бійці виявили тіло людини”, - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо
20 вересня у школі міста Чугуєва, що на Харківщині сталася пожежа. Вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено приміщення спортзалу. Жертв та постраждалих немає.
Днем раніше у тому ж районі на базі відпочинку загорівся будинок, у якому знаходилося 10 людей. Двоє постраждали.