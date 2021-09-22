В столичном Гидропарке произошел пожар: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В киевском Гидропарке произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС города Киева.
Детали
Отмечается, что сегодня в 16:00 спасатели получили сообщение о пожаре, который возник в Гидропарке на территории лодочной станции Днепровского района столицы.
В 16:36 спасатели локализовали пожар и в 17:05 - ликвидирован. Причину возгорания и обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранительные органы.
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"На место происшествия прибыли спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что произошло возгорание металлического вагончика. Во время тушения пожара, бойцы обнаружили тело мужчины", - отметили в ГСЧС.
Напомним
20 сентября в школе города Чугуева в Харьковской области произошел пожар. Огнем уничтожена крыша и перекрытие, повреждены помещения спортзала. Жертв и пострадавших нет.
Днем ранее в том же районе на базе отдыха загорелся дом, в котором находилось 10 человек. Двое пострадали.