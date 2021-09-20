У школі на Харківщині сталася пожежа. Згорів дах та пошкоджено спортзал
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У школі в Чугуєві на Харківщині сталася пожежа. Вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено приміщення спортзалу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
Цитата:
“19 вересня о 19:28 у місті Чугуїв, на Харківщині, у двоповерховій будівлі школи № 2 виникла пожежа даху. Гасіння пожежі ускладнювалося розповсюдженням вогню по пустотам даху та виникненням прогарів (після ремонту дах мав двошарове покриття)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що о 22:02 пожежу було локалізовано. О 6:30, 20 вересня, підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
“Вогнем знищено дах та перекриття на площі 500 кв. м, пошкоджено приміщення спортзалу. Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС не допущено розповсюдження пожежі по всій площі будівлі школи”, — зазначається в повідомленні.
Зранку 20 вересня планується залучення випробувально-пожежної лабораторії ГУ ДСНС України в Харківській області для встановлення причини пожежі. Попередньо ймовірна причина пожежі — коротке замикання електропроводки.
Доповнення
Також 19 вересня у Чугуївському районі на Харківщині на базі відпочинку загорівся будинок, у якому знаходилося 10 людей. Двоє постраждали.