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На Харківщині на базі відпочинку загорівся будинок, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Чугуївському районі на Харківщині на базі відпочинку загорівся будинок, у якому знаходилося 10 людей. Двоє постраждали. Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області, передає УНН.

Деталі

19 вересня о 06:08 до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на базі відпочинку по вулиці Дачній у селищі Печеніги горить дерев’яний будинок.

Під час загоряння у будинку знаходилися 10 людей, двоє з яких — чоловік 43 років і 35-річна жінка отримали травми різного ступеня тяжкості та доставлені до лікарні у Харкові. Інші восьмеро людей від медичної допомоги та від надання пояснень відмовились.

Пожежа ліквідована співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“Попередня причина займання — замикання електропроводки. Слідчі Чугуївського РУП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки)Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років тюремного ув’язнення. Всі обставини події з’ясовуються”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок пожежі в житловому будинку столиці загинула 63-річна жінка. На безпечну відстань із багатоповерхівки вивели 50 осіб.

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