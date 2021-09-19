В Харьковской области на базе отдыха загорелся дом, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Чугуевском районе Харьковской области на базе отдыха загорелся дом, в котором находилось 10 человек. Двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.
Детали
19 сентября в 6:08 в дежурную часть Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги горит деревянный дом.
Во время возгорания в доме находились 10 человек, двое из которых - мужчина 43 лет и 35-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу в Харькове. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.
Пожар ликвидирован сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки. Следователи Чугуевского РУП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения. Все обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним
В результате пожара в жилом доме столицы погибла 63-летняя женщина. На безопасное расстояние с многоэтажки вывели 50 человек.