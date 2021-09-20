В школе в Харьковской области произошел пожар. Сгорела крыша и поврежден спортзал
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В школе в Чугуеве Харьковской области произошел пожар. Огнем уничтожена крыша и перекрытие, повреждено помещение спортзала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"19 сентября в 19:28 в городе Чугуев в Харьковской области в двухэтажном здании школы № 2 возник пожар крыши. Тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотам крыши и возникновением прогаров (после ремонта крыша имела двухслойное покрытие)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в 22:02 пожар был локализован. В 6:30, 20 сентября, подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
"Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 500 кв. м, повреждено помещение спортзала. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС не допущено распространение пожара по всей площади здания школы", - отмечается в сообщении.
Утром 20 сентября планируется привлечение испытательно-пожарной лаборатории ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области для установления причины пожара. Предварительно вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Дополнение
Также 19 сентября в Чугуевском районе Харьковской области на базе отдыха загорелся дом, в котором находилось 10 человек. Двое пострадали.