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У Миколаєві судитимуть чоловіка, який розстріляв трьох працівників АЗС

У Миколаєві судитимуть чоловіка, який розстріляв трьох працівників АЗС

Київ • УНН

 • 15312 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Миколаєві судитимуть чоловіка, який у вересні минулого року розстріляв трьох працівників АЗС. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.

"Слідчими поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 48-річного жителя міста Миколаєва, який у вересні минулого року на ґрунті неприязнених відносин розстріляв трьох працівників газової заправки у місті Миколаєві", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у зловмисника виявлено велику кількість зброї та боєприпасів: два револьвери, три пістолети; п'ять споряджених магазинів до пістолетів; більше сотні патронів; ножі. Всі ці предмети знаходилися безпосередньо при затриманому та в сумці, яка була при ньому.

Його дії кваліфіковано за п.1 ч. 2 ст. ст. 115, ч.1 ст.263 КК України, (умисне вбивство двох або більше осіб, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі процесуальним керівником у кримінальному провадженні затверджено та скеровано обвинувальний акт до Ленінського районного суду місті Миколаєва для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 вересня з’явилося повідомлення, що у Миколаєві застрелили трьох працівників АЗС.

У зв’язку з цим поліція перекрила виїзди з міста. Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного, а  19 вересня йому оголосили про підозру.

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