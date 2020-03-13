У Миколаєві судитимуть чоловіка, який розстріляв трьох працівників АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Миколаєві судитимуть чоловіка, який у вересні минулого року розстріляв трьох працівників АЗС. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.
"Слідчими поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 48-річного жителя міста Миколаєва, який у вересні минулого року на ґрунті неприязнених відносин розстріляв трьох працівників газової заправки у місті Миколаєві", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у зловмисника виявлено велику кількість зброї та боєприпасів: два револьвери, три пістолети; п'ять споряджених магазинів до пістолетів; більше сотні патронів; ножі. Всі ці предмети знаходилися безпосередньо при затриманому та в сумці, яка була при ньому.
Його дії кваліфіковано за п.1 ч. 2 ст. ст. 115, ч.1 ст.263 КК України, (умисне вбивство двох або більше осіб, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Наразі процесуальним керівником у кримінальному провадженні затверджено та скеровано обвинувальний акт до Ленінського районного суду місті Миколаєва для розгляду по суті.
За вчинене зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 18 вересня з’явилося повідомлення, що у Миколаєві застрелили трьох працівників АЗС.
У зв’язку з цим поліція перекрила виїзди з міста. Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного, а 19 вересня йому оголосили про підозру.