Вбивство трьох працівників АЗС у Миколаєві: поліція перекрила виїзди з міста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Миколаївська поліція розглядає усі можливі версії потрійного вбивства працівників АЗС, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України у Миколаївській області.
Наразі відомо, що тіла загиблих працівників автозаправної станції (механіка, оператора та касира) виявила дружина одного з них, коли тривалий час не могла додзвонитись до свого чоловіка. На крики жінки прибігли перехожі, які допомогли викликати поліцію.
“Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, в ході яких правоохоронці відпрацьовують усі можливі версії злочину, враховуючи отриману інформацію, аби підтвердити чи спростувати кожну. Серед них: вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, грошовими коштами тощо, через особисті неприязні стосунки, а також під час раптово виниклого конфлікту”, — зазначили у поліції.
Начальник ГУНП в Миколаївській області Іван Вигівський повідомив журналістам: “Всі сили поліцейських максимально націлені на розкриття вказаного особливо тяжкого злочину, відпрацьовуємо всю інформацію, яка надходить від свідків та очевидців. До розкриття вбивства також залучені екіпажі патрульних поліцейських, усі виїзди в місто перекриті та перебувають під посиленим контролем”.
На місці події продовжують працювати слідчі, криміналісти та експерти, які ретельно фіксують речові докази.
Як повідомляв УНН раніше, у Миколаєві введено спецоперацію “Сирена” через вбивство трьох працівників АЗС.