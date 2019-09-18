Убийство трех работников АЗС в Николаеве: полиция перекрыла выезды из города
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Николаевская милиция рассматривает все возможные версии тройного убийства работников АЗС, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Николаевской области.
Известно, что тела погибших работников автозаправочной станции (механика, оператора и кассира) обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.
“Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую. Среди них: убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами и т.д., через личные неприязненные отношения, а также во время внезапно возникшего конфликта”, — отметили в полиции.
Начальник ГУНП в Николаевской области Иван Выговский сообщил журналистам: “Все силы полицейских максимально нацелены на раскрытие указанного особо тяжкого преступления, отрабатываем всю информацию, которая поступает от свидетелей и очевидцев. К раскрытию убийства также привлечены экипажи патрульных полицейских, все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем”.
На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые тщательно фиксируют вещественные доказательства.
Как сообщал УНН ранее, в Николаеве введено спецоперацию “Сирена” из-за убийства трех работников АЗС.