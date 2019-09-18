У Миколаєві введено спецоперацію "Сирена" через вбивство трьох працівників АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Миколаєві невідомі застрелили трьох працівників АЗС, у місті введена операцію “Сирена”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
“Повідомлення про виявлення тіл працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями надійшло до поліції сьогодні близько 12:20. Наразі на місці події, на чолі з керівництвом ГУНП в Миколаївській області, працюють спіробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти”, — сказано у повідомленні.
Усі обставини злочину встановлюються. У місті введено спеціальну поліцейську операцію “Сирена”.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 115 КК України “Умисне вбивство”.
Нагадаємо, у Запорізькій області невідомі вбили місцевого чиновника, розстрілявши його з автомату.