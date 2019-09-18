В Николаеве введен спецоперацию "Сирена" из-за убийства трех работников АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Николаеве неизвестные застрелили трех работников АЗС, в городе введен операцию “Сирена”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
“Сообщение об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию сегодня около 12:20. Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают спиробитникы следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты”, — говорится в сообщении.
Все обстоятельства преступления устанавливаются. В городе введена специальная полицейскую операцию “Сирена”.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины “Умышленное убийство”.
Напомним, в Запорожской области неизвестные убили местного чиновника, расстреляв его из автомата.