Вбивство трьох працівників АЗС у Миколаєві: зловмиснику повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Миколаєві слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину чоловікові, який розстріляв трьох працівників АЗС. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
“19 вересня слідчі Інгульського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області за узгодженням з процесуальним керівником Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб) 48-річному місцевому мешканцю, який скоїв потрійне вбивство”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 вересня з’явилося повідомлення, що у Миколаєві застрелили трьох працівників АЗС.
У зв’язку з цим поліція перекрила виїзди з міста.
Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві трьох працівників АЗС у Миколаєві.
У затриманого за підозрою у вбивстві було вилучено чотири пістолети.
Наразі вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.