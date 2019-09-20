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Вбивство трьох працівників АЗС у Миколаєві: зловмиснику повідомлено про підозру

Вбивство трьох працівників АЗС у Миколаєві: зловмиснику повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Миколаєві слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину чоловікові, який розстріляв трьох працівників АЗС. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

“19 вересня слідчі Інгульського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області за узгодженням з процесуальним керівником Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб) 48-річному місцевому мешканцю, який скоїв потрійне вбивство”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 вересня з’явилося повідомлення, що у Миколаєві застрелили трьох працівників АЗС.

У зв’язку з цим поліція перекрила виїзди з міста.

Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві трьох працівників АЗС у Миколаєві.

У затриманого за підозрою у вбивстві було вилучено чотири пістолети.

Наразі вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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