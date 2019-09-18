Вбивство трьох працівників АЗС у Миколаєві: затримано підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві трьох працівників АЗС у Миколаєві. Про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції Євген Коваль, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
“Оперативники швидко встановили та затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС у місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг”, — зазначив Коваль.
Він додав, що наразі встановлюються мотиви вчинення злочину.
Нагадаємо, у Миколаєві невідомі застрелили трьох працівників АЗС, у місті введено операцію “Сирена”.