Убийство трех работников АЗС в Николаеве: задержан подозреваемый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех сотрудников АЗС в Николаеве. Об этом сообщил первый заместитель Глава Нацполиции Евгений Коваль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил Коваль.
Он добавил, что устанавливаются мотивы совершения преступления.
Напомним, в Николаеве неизвестные застрелили трех работников АЗС, в городе введен операцию "Сирена".