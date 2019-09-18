Убийство трех работников АЗС в Николаеве: задержан подозреваемый

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил Коваль.

Он добавил, что устанавливаются мотивы совершения преступления.

Напомним, в Николаеве неизвестные застрелили трех работников АЗС, в городе введен операцию "Сирена".