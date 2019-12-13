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У Миколаєві позашляховик наїхав на підлітка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Миколаєві внаслідок наїзду позашляховика Toyota 13-річний хлопець отримав травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Так, 13 грудня, близько 08:20 33-річна жінка, керуючи автомобілем Toyota Prado, допустила наїзд на неповнолітнього, який переходив проїзджу частину по вул. Потьомкінська в районі парку Петровського. 

Внаслідок автопригоди 13-річного хлопця госпіталізовано до медичного закладу. 

Наразі вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної події, призначено ряд відповідних експертиз. Тривають слідчі заходи.

Нагадаємо, на Буковині водій на автомобілі не вибрав безпечної швидкості і збив 18-річну дівчину на пішохідному переході.

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