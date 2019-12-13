В Николаеве внедорожник наехал на подростка

Так, 13 декабря, около 8:20 33-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Prado, допустила наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по ул. Потемкинская в районе парка Петровского.

Вследствие ДТП 13-летний парень госпитализирован в медицинское учреждение.

Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд соответствующих экспертиз. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, на Буковине водитель на автомобиле не выбрал безопасную скорость и сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.