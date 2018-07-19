У Миколаєві побилися водій маршрутки та пасажир
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Між водієм маршрутки та пасажиром стався конфлікт, який переріс у бійку. Інцидент стався у Миколаєві. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
"18 липня близько 21:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в районі зупинки громадського транспорту по вул. Пограничній водій маршрутного таксі спричинив йому тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що бійці між чоловіками передував словесний конфлікт, який виник між ними в салоні маршрутного таксі. Так, постраждалий зробив водієві зауваження щодо зменшення швидкості руху. У відповідь на таке водій зупинив маршрутку та, віддавши йому передані раніше гроші за проїзд, почав вимагати залишити салон транспортного засобу. Після цього між чоловіками виникла сутичка, внаслідок якої пасажирові були спричинені тілесні ушкодження.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, невідомий побив пасажирку у громадському транспорті міста Чорноморськ в Одеській області.