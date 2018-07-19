В Николаеве подрались водитель маршрутки и пассажир

"18 июля около 21:00 в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в районе остановки общественного транспорта по ул. Пограничной водитель маршрутного такси нанес ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что драке между мужчинами предшествовал словесный конфликт, возникший между ними в салоне маршрутного такси. Так, пострадавший сделал водителю замечание по уменьшению скорости движения. В ответ на такое водитель остановил маршрутку и, отдав ему переданы ранее деньги за проезд, потребовал покинуть салон транспортного средства. После этого между мужчинами возникла стычка, в результате которой пассажиру были причинены телесные повреждения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, неизвестный избил пассажирку в общественном транспорте города Черноморск в Одесской области.