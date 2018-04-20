У Microsoft закінчилися Windows Phone
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Microsoft Store закінчилися Windows Phone, тепер телефони можна купити тільки з рук або в маленьких магазинах, де вони можливо залишилися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тehnot.
По суті, можна сказати про смерть мобільної екосистеми Microsoft. Компанія активно створює софт для Android і всіма силами намагається забути Windows 10 Mobile. А деякі, як і раніше очікують Surface Phone.
Як повідомляв УНН, вбудований в операційну систему Windows антивірус Defender почав розцінювати програму для завантаження торрентів μTorrent як вірус і блокувати її.
Нагадаємо, про злом всіх 5 рівнів захисту Windows 10 DRM заявили кіберзлочинці угруповання CODEX.