У Microsoft закончились Windows Phone
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Microsoft Store закончились Windows Phone , теперь телефоны можно купить только с рук или в маленьких магазинах, где они возможно остались. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тehnot.
По сути, можно сказать о смерти мобильной экосистемы Microsoft. Компания активно создаёт софт для Android и всеми силами пытается забыть Windows 10 Mobile. А некоторые по-прежнему ожидают Surface Phone.
Как сообщал УНН, встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее.
Напомним, о взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX .